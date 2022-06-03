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Terör derneği GÖÇİZDER'e 5 ilde operasyon: 22 gözaltı! AB ve BM fonlarını PKK’ya aktardılar

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Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Terör derneği GÖÇİZDER’e 5 ilde operasyon: 22 gözaltı! AB ve BM fonlarını PKK’ya aktardılar

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli hakkında İstanbul ve 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şirinevler'de bulunan Göç İzleme Derneği'nde de (GÖÇİZDER) sabah saatlerinde arama yapıldı.

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