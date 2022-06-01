CHP’li Belediye Başkanı Tunç Soyer’den depremzedeler hakkında skandal karar! Çadıra geri dönmek istemiyoruz

Soyer'in bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tam manası ile yerine getirmediğini belirten Hızal şunları söyledi:

"Maalesef sayın Soyer çok övünerek İzmirlilere duyurduğu depremzedelerin barınma ihtiyacı ile alakalı Uzundere'deki konutlardan da görüyoruz ki depremzedeleri apar topar tahliye etme çabası içine giriyor. Buraları tahliye etme gerekçesi de bildiğimiz kadarıyla satmak. İzmir'de adeta bir mirasyedi mantığı ile büyükşehir belediyesinin tüm mal varlıkların satışa çıkaran Soyer, en azından depremzedelerin kalıcı konut sorunu çözülene kadar bekleyebilirdi."

"Fakat görüyoruz ki depremzedelere de tahammül edemedi. Bugüne kadar verdiği tüm sözler vaatte kaldığı gibi bu vaadi de sözde kaldı. Soyer'in döneminde, büyükşehir belediyesi 'mış' belediyeciliği yapmanın ötesine geçememiş bir belediyecilik anlayışı ile İzmir'i, İzmirlileri yönetmeye çalışıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi aslında çok kolay. Belediye Meclisinde yeni bir karar alınarak sürenin 6 ay daha uzatılması söz konusu olabilir. Ama niyet üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğu için, artık reklam ve PR yapmasını gerektirecek bir durum olmadığı için depremzedelerin mağduriyetlerini artırmak için böyle bir yönteme başvurmuş durumda. Kendisinden kararını bir kez daha gözden geçirmesini talep ediyoruz."