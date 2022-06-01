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Son dakika | Pakistan Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

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Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika | Pakistan Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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