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Son dakika: CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yeni zam

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: CHP’li Tunç Soyer’in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden su ve ulaşıma yeni zam

Son dakika haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kötü yönetimi İzmirliyi yaktı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından en son Mart ayı içerisinde zam yapılan İZSU ve ESHOT fiyatlarına yeniden zam geldi. Suya yüzde 9,19, ulaşıma yüzde 9,9 oranında zam yapıldığı öğrenildi.

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