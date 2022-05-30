Depremzedelerin yanındayız dedi ama... CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal karar
30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminin yaraları hala devam ederken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, skandal bir karar imza attı. Soyer, 224 vatandaşın yerleştirdiği Uzundere’deki konutlardan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı. Yaptığı tebligat sonrası büyük şok yaşayan vatandaşlar "Hani depremzedelerin daima yanındaydınız başkan şimdi ne oldu" diyerek karara isyan etti.
30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde İzmir'de 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde ağır hasar alan 1000'in üzerinde bina için de yıkım kararı alındı. O süreçte depremzedelerin yanında olduklarını açıklayan Soyer, büyükşehir belediyesi kanalı ile başlattığı kampanya ile halktan 100 milyonlarca liralık yardım topladı.
Depremde evini kaybettiği için sokakta kalan 224 vatandaşı mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait Uzundere'deki TOKİ evlerine yerleştiren Soyer, basına ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sürekli olarak "Depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." mesajı verdi. Soyer'in başkanlığını yaptığı Büyükşehir Belediyesi, ev kiralarının kentte tavan yaptığı bir süreçte depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı.
DEPREMZEDELERE KÖTÜ HABER
Edinilen bilgiye göre uzatılan sürenin dolması ile birlikte depremzedelere kötü haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uzundere konutlarındaki depremzedeleri ziyaret ederek '20 Temmuz tarihine kadar daireleri boşaltın' mesajı iletti. Depremzedelere henüz yazılı bir tebligat iletilmezken, mağdur olan vatandaşların bir çoğu 'rezerv alan bitene kadar beklensin' çağrısını yaptı. Bazıları ise 'en azından düşük ücretle bize kiralansın' talebinde bulundu.
BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR
Depremzede vatandaşlar rezerv alandaki yapıların yapılana kadar en azından kendilerine süre tanınması talebinde bulundu. Belediyeden kendilerini en az 3-5 ay daha idare etmesini isteyen vatandaşlar; "Belki belediyeye 1,5 yıldır yük olmuş olabiliriz. Ancak en azından cüzi bir kira ödeyelim ve orada kalalım istiyoruz. Çünkü gideceğimiz bir ev yok. Rezerv alandan 3-4 ay sonra evler bize teslim edilecek, o da biterse. Ancak bizlere kim 3-4 aylık ev kiralar ki?" diye sordu.
ÇADIRDA KALACAĞIZ
Çıkarılmaları halinde çadırda kalmak zorunda kalacaklarını belirten vatandaşlar; "Bizim evlerimiz hakkında hiçbir şey yok... Ne temel atıldı ne anlaşma yapıldı. Biz 1,5 yıldır belirsizlik içindeyiz. Biz keyfi olarak oturmuyoruz orada. Evlerimiz yıkıldığı için ordayız. Bizler evlerimizden çıktığımızda ayakkabımız bile yoktu. Bu durumda bize çıkın diyorlar... Biz nereye çıkalım? İlla bizi zorla çıkaracaklarsa da çadır kuracağız mecburen" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Finalin ayak sesleri geldi! Survivor ne zaman final yapacak? Gözler Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamada...
- Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak?
- %0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
- KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'maske' genelgesi
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...
- Yargı Savcı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? Sezon finalinde Ceylin kimi öldürdü?
- e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?
- KPSS Lisans başvuru son gün ne zaman? 2022 KPSS Lisans ve ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav tarihi ne zaman?
- Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?
- EYT'de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller