Depremzedelerin yanındayız dedi ama... CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den skandal karar

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Depremzede vatandaşlar rezerv alandaki yapıların yapılana kadar en azından kendilerine süre tanınması talebinde bulundu. Belediyeden kendilerini en az 3-5 ay daha idare etmesini isteyen vatandaşlar; "Belki belediyeye 1,5 yıldır yük olmuş olabiliriz. Ancak en azından cüzi bir kira ödeyelim ve orada kalalım istiyoruz. Çünkü gideceğimiz bir ev yok. Rezerv alandan 3-4 ay sonra evler bize teslim edilecek, o da biterse. Ancak bizlere kim 3-4 aylık ev kiralar ki?" diye sordu.