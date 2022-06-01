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Son dakika: Siirt'te 1 terörist silahıyla beraber etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: Siirt’te 1 terörist silahıyla beraber etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında 1 bölücü terör örgütü mensubunun silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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