Son dakika: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! İşte Tunç Soyer yönetiminin bankalara olan borcu

Büyükşehir'in toplam borcunun; 1 milyar 507 milyon 681 bin 69 lira 18 kuruş olduğu belirtildi.

Rapordaki iç mali borçlar tablosunun 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle anapara tutarlarını içerdiğine dikkat çekildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"İller Bankası ve Hazine Müsteşarlığı kalan borç tutarları iç mali borçlar tablosunda TL tutarlarıyla belirtilmiş olup 2021 yılsonu kalan borç tutarları Euro olarak İller Bankası için 94 bin 14,30 Euro ve Hazine Müsteşarlığı için 1 milyon 688 bin 458,30 Euro'dur. Ödenen ve ödenecek kredi borç durumu tablolarında TOKİ ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne olan borçlar yer alırken iç mali borçlar tablosunda yer almamaktadır. TOKİ 2021 yılsonu kalan borç tutarı 42 milyon 248 bin 480 lira 10 kuruş ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne olan borçların 2021 yılsonu kalan borç tutarı 18 milyon 68 bin 368 lira 3 kuruştur."