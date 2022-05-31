Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu serbest bırakıldı
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik çerçevesinde tahliye edildi. Kaftancıoğlu, 4 saat boyunca kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kendisini bekleyen partililere seslendi.
Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosyanın İnfaz Savcılığı'na gönderilmesiyle Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.
ŞOVU 4 SAAT SÜRDÜ
Denetimli serbestlik kapsamında 4 saat kaldığı cezaevinden saat 17.30 sıralarında tahliye edilen Kaftancıoğlu, dışarda kendisini bekleyen partililere seslendi.
BUGÜN NELER OLMUŞTU?
Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.
Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı.
Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
YARGITAYIN ONAMA KARARI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı.
Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.
CEZALARIN BİR KISMI BOZULMUŞTU
Daire, Kaftancıoğlu'na, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezalarını ise bozmuştu.
Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.
Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denilmişti.
Kararda ayrıca, muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.
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