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Özel hastanelerde yeni dönem! SGK duyurdu: Sınır getiren uygulamaya son

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Özel hastanelerde yeni dönem! SGK duyurdu: Sınır getiren uygulamaya son

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.

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