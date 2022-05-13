Son dakika: Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Süreç nasıl işleyecek?

"SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLAMAYACAK"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza dolayısıyla siyasi parti yöneticiliğinden yoksun bırakılacağından bahseden Epözdemir, "Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince güvenlik tedbiri olarak kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkumiyet kararının sonucu olarak vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi ve denetçisi olmaktan yoksun bırakılıyor. Kaftancıoğlu'nun da siyasi parti yöneticiliği sona erecek, bundan yoksun bırakılacak. Bu durum hapis cezasının infazı tamamlanıncaya devam edecek. İnfaz süresi bitince de bu haklarını yeniden kazanabilecek" dedi.





