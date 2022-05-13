Son dakika: Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Süreç nasıl işleyecek?
Son dakika haberi... Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Yargıtay’ın Kaftancıoğlu kararını değerlendiren Ceza Avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Kaftancıoğlu’nun 2021’de yapılan İnfaz Düzenlemesi kapsamına girdiğini belirtti. Epözdemir, “Bu düzenlemeyle Kaftancıoğlu cezaevine girecek, şartla salıverme, denetimli serbestlik işlemleri yapılacak. İşlemler tamamlandıktan sonra da salıverilecek, bir yatarı yok” dedi.
Ceza Avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi. Epözdemir, Kaftancıoğlu'nun 2021'de yapılan İnfaz Düzenlemesi kapsamına girdiğini belirterek, "Bu düzenlemeyle Kaftancıoğlu cezaevine girecek, şartla salıverme, denetimli serbestlik işlemleri yapılacak. İşlemler tamamlandıktan sonra da salıverilecek, bir yatarı yok" dedi.
Son dakika haberleri... Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sonrasında 2019 yılında mahkumiyetine karar verilen davayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.
Daire heyeti Kaftancıoğlu'na, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçunun da arasında olduğu 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onanırken, Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezaları bozuldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Canan Kaftancıoğlu kararı sonrasında Avukat Dr. Rezan Epözdemir, kararı Sabah'a değerlendirdi.
"SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLAMAYACAK"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza dolayısıyla siyasi parti yöneticiliğinden yoksun bırakılacağından bahseden Epözdemir, "Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince güvenlik tedbiri olarak kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkumiyet kararının sonucu olarak vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi ve denetçisi olmaktan yoksun bırakılıyor. Kaftancıoğlu'nun da siyasi parti yöneticiliği sona erecek, bundan yoksun bırakılacak. Bu durum hapis cezasının infazı tamamlanıncaya devam edecek. İnfaz süresi bitince de bu haklarını yeniden kazanabilecek" dedi.
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