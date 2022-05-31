Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinden Gezi provokasyonu! Suç duyurusunda bulunuldu

Oyuncu Memet Ali Alabora'nın sosyal medyadan, "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Hadi gel. #direngeziparkı" şeklinde paylaşım yapması tepki çekti.

31 Mayıs: Emniyet güçleri, sabaha karşı parkta bulunan gruplara müdahale etti. Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim bölgesinde gruplar yeniden toplandı. Polis, biber gazı ve tazyikli su ile kalabalığı dağıttı. Göstericiler barikat kurarak taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilye olmak üzere çeşitli şekillerde polise karşılık verdi.

Tencere tava eylemleri olarak bilinen toplumsal olaylar için de çağrılar yapıldı ve ülke genelinde her gün akşam devam edecek olaylar için adım atıldı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Taksim Topçu Kışlası Projesi'nin iptali davasını kabul ederek, yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak bu karara rağmen olaylar sona erdirilmedi.

SOSYAL MEDYADAN PROVOKASYON ÇAĞRILARI

1 Haziran: Sosyal medyadan yapılan çağrılarla parkta çadırlarda kalarak nöbet tutan göstericilere katılanların sayısı akşam saatlerinde arttı. Taksim Meydanı'nda toplanan grup, polisin bütün uyarılarına rağmen dağılmadı. Yaşanan tartışma sonrasında polise taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilye atan ve barikat kuran göstericilere, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi. Polis ile göstericiler arasındaki çatışma, gece boyu sürdü.

Bu arada, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde toplanan yaklaşık 1500 kişi, ofise girmeye çalıştı. Polisin müdahale ettiği göstericiler, TOMA araçlarının ve personelin içinde bulunduğu otobüslerin yanına kadar gelerek taş, sopa ve şişe attı. Akşam saatlerinde başlayan olaylar, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

CHP, Kadıköy'de yapacağı mitingi iptal ederek Beşiktaş'tan Taksim'e yürüdü.

Taksim Meydanı'ndaki Gezi Parkı olaylarına Memet Ali Alabora, Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Levent Üzümcü'nün de aralarında bulunduğu sanatçılar katıldı.