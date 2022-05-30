Koronavirüs vaka sayısı 1000'in altına düştü! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım: Baba… Rahat uyu bitti…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında seyretmesiyle toplu taşıma araçlarında da kaldırıldığını açıkladı. Açıklamanın ardından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Taşçıoğlusosyal medya hesabında babasının fotoğrafını, “Baba… Rahat uyu bitti” notuyla paylaştı.
Türkiye'deki ilk vakalara bakan İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, bu sırada Kovid-19'a yakalandı. Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan 2020'de hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, ailesi ve meslektaşları tarafından hiç unutulmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu ise Erdoğan ve Bakan Koca'ya, "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakkettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" sözleriyle şükranlarını iletti.
Bakan Koca'nın önceki gün toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamasının ardından Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabında, "Baba… Rahat uyu bitti" notuyla babasının fotoğrafını paylaştı.
"YOL MASKESİZ DAHA KISA!"
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan maske takma zorunluluğu, 26 Nisan 2022'de açıklanan Bilim Kurulu kararının ardından toplu taşıma ve hastaneler haricinde tüm alanlarda kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında seyretmesiyle maske kullanımının toplu taşımada da zorunlu olmayacağını dile söylemişti. Bakan Koca, 29 Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadelerini kullandı.
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