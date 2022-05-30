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Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı! 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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