Geri adım atan Mansur Yavaş, HDP'yi çıldırttı! Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi
Van'da bir vatandaşın 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz sözlerine 'İnşallah' yanıtı veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, gelen tepkiler sonrasında geri adım attı. Bu geri adım Millet İttifakı'nda yeni bir krize neden oldu. HDP ise Yavaş'ın diyaloğuna ilişkin sessizliğini bozdu. İşte haberin detayları...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Van'da esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Yavaş, bir vatandaşın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine "İnşallah" cevabını verdi.
Gelen tepkiler üzerine Mansur Yavaş geri adım atmak zorunda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili bir paylaşılan duyuruda, Mansur Yavaş'ın konunun muhatabı olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldığı Van'da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sayın Başkan'a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır. Sayın Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça 'inşallah' sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
İTTİFAKTA YENİ KRİZ!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan söz konusu açıklama ittifakta yeni bir krizin kapısını araladı.
HDP 25. ve 26. dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, ABB'nin yaptığı açıklamaya yönelik, "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur.." ifadesini kullandı.
"BOYALARI AKTIKÇA GERÇEK YÜZLERİNİ HERKES GÖRECEK!"
Öte yandan siyasilerden ve vatandaşlardan, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki yağdı. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz: "Boyaları aktıkça gerçek yüzlerini herkes görecek! 'Maneviyatsız' dediği CHP'den aday olup, 'HDP ile görüşecek misiniz?' sorusuna 'ajans karar verecek' diyen Mansur Yavaş'ın Van'da 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen kişiye 'inşallah' yanıtını vermesi hiç şaşırtıcı değildir!"
"YAZIKLAR OLSUN"
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz: "Mansur Yavaş, Van ziyareti sırasında 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen kişiye 'İnşallah' yanıtını verdi. Gerçek yüzünü bir kez daha gösterdin!.. Yazıklar olsun…"
"BİR BALON DAHA PATLADI"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Mansur Yavaş, Van ziyareti sırasında 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen kişiye "İnşallah" yanıtını verdi. Bir balon daha patladı!"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: "Bugün Mansur Yavaş ile ilgili 'Selahattin Demirtaş'ı da aranızda görmek istiyoruz' diyen kişiye 'İnşallah' diye mukabele ettiğine dair videolar dolaşıyor.
Ya hu, bunlar değil mi 'Mansur Yavaş ta bilecek ki HDP'nin oylarıyla seçilmiştir' sözüne itiraz dahi edemeyenler. Ne bekliyordunuz ki."
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