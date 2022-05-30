Geri adım atan Mansur Yavaş, HDP’yi çıldırttı! Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi

İTTİFAKTA YENİ KRİZ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan söz konusu açıklama ittifakta yeni bir krizin kapısını araladı.

HDP 25. ve 26. dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, ABB'nin yaptığı açıklamaya yönelik, "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur.." ifadesini kullandı.