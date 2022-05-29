Son dakika:İstanbul’un fethinin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaşanacak! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidanlar toprakla buluşacak
Son dakika haberi... Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde bugün fidanlarla buluşacak. İstanbul'un fethini temsilen Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.
Dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.
YÜZ BİNLER ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE BULUŞACAK
Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.
2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK
Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.
İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.
Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.
TÜM BİNALAR KALACAK VE RESTORE EDİLECEK
10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.
Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek.
Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek.
Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek.
Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ŞEHİR PARKI OLACAK
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.
İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.
Öte yandan yarın açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi.
Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.
Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımında bulundu.
TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK
Bugünkü programda mehter takımı ve Yeniçeriler yer alacak. Ayrıca, Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen konserinin düzenleneceği programda, çeşitli etkinliklerle çevre ve doğa bilinci işlenecek. Şölende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapması bekleniyor.
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