28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fethin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaşanacak! İstanbul Valiliğinden önemli uyarı

Fethin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaşanacak! İstanbul Valiliğinden önemli uyarı

İstanbul Valiliğince, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşlara alternatif güzergahları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaları önerisinde bulunuldu.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 19:27 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 19:27
  • 1
  • 15
Fethin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yaşanacak! İstanbul Valiliğinden önemli uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy'de yarın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fethin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yaşanacak! İstanbul Valiliğinden önemli uyarı

Katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için yarın 13.00-20.00 arasında; Havuzlu Kavşak-Florya Kavşağı arası, Yeni Havalimanı Caddesi, Bakırköy-Zeytinburnu Sahil Yolu, Basın Ekspres ve D-100 kara yolundan Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.

  • 3
  • 15
Fethin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yaşanacak! İstanbul Valiliğinden önemli uyarı

Valilik, yarın kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

  • 4
  • 15
Fethin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yaşanacak! İstanbul Valiliğinden önemli uyarı

Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

  • 5
  • 15
Fethin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yaşanacak! İstanbul Valiliğinden önemli uyarı