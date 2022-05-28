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Fethin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaşanacak! İstanbul Valiliğinden önemli uyarı
İstanbul Valiliğince, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşlara alternatif güzergahları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaları önerisinde bulunuldu.
Giriş Tarihi: 28.05.2022 19:27Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 19:27