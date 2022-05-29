CHP'li Başkan Zeydan Karalar "Çukurova'ya fark katacak" dediği projesiyle kendi villasını katladı

"Sen Adana'ya ne kadar fark kattıysan bu parkta Çukurova'ya o kadar fark katacak eminim", "Etrafında şehirleşmenin çok az olduğu bir bölgeye 10.200 metrekarelik park yapmak da şovmenliğe dahil mi?" yorumları yapıldı. Yeni yapılan parkla birlikte Karalar'ın villasının da fiyatının 6 katına çıktığı öğrenildi. Parkta bulunan süs havuzu ve botanik bahçenin başkanın 6 milyon TL değerindeki villasının tam önünde olması ve kapısının parka açılması "Bu kadarına da pes" dedirtti.