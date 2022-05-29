CHP'li Başkan Zeydan Karalar "Çukurova'ya fark katacak" dediği projesiyle kendi villasını katladı
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın "Çukurova'ya fark katacak" dediği parkın yanında üç katlı villası çıktı. Kapısı parka açılan villanın değeri 1 milyon liradan 6 milyon liraya çıktı. Karalar'ın şehre uzak olan parka görkemli açılış yapmasına sosyal medyada bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 4 gün önce açılışını yaptığı kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 10 bin 200 metre kare alana sahip "Çukurova'ya fark katacak" dediği parkın hemen yanında üç katlı villası çıktı.
"Sen Adana'ya ne kadar fark kattıysan bu parkta Çukurova'ya o kadar fark katacak eminim", "Etrafında şehirleşmenin çok az olduğu bir bölgeye 10.200 metrekarelik park yapmak da şovmenliğe dahil mi?" yorumları yapıldı. Yeni yapılan parkla birlikte Karalar'ın villasının da fiyatının 6 katına çıktığı öğrenildi. Parkta bulunan süs havuzu ve botanik bahçenin başkanın 6 milyon TL değerindeki villasının tam önünde olması ve kapısının parka açılması "Bu kadarına da pes" dedirtti.
İKİ SİTE ARASINA 10 DÖNÜMLÜK PARK
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan villasının yanındaki alana "Karahan Sağlıkçılar Parkı" yaptırdı. 10 bin 200 metrekare alana yaptırılan ve içinde yürüyüş yolları, şelaleler, oyun ve spor alanlarının bulunduğu park 25 Mayıs tarihinde görkemli bir törenle açıldı. Parkın açılışı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi ve partililer tarafından gerçekleşti.
"BÜTÜN SİTELERİN ORTAK PARKI"
Parkın açılışında konuşan Başkan Zeydan Karalar, açılan Karahan Sağlıkçılar Parkı'nın bölgedeki bütün sitelerin ortak parkı olduğunu kaydetti. Yeşil alan miktarını artırmayı amaçladıklarını belirten Karalar, yeni parkların açılışını da hep birlikte yapacaklarını söyledi. Açılıştan sonra Karalar ve partililer parkı gezdi.
Parkla ilgili sosyal medyada vatandaşlar Başkan Karalar'a tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Etrafında şehirleşmenin çok az olduğu bir bölgeye 10.200 metrekarelik park yapmak da şovmenliğe dahil mi? Adana'nın çözülmemiş onca temel sorunu varken, hemşehrilerimizin kullanamayacağı bir parka bu kadar para harcamak hangi sorunlu zihniyetin ürünü?", "Sen Adana'ya ne kadar fark kattıysan bu parkta Çukurova'ya o kadar fark katacak eminim", "CHP'li seçmen böyle mutlu" paylaşımlarında bulundu.
VİLLANIN KAPISI PARKA AÇILIYOR
Karalar'ın açılışını yaptığı parkın yanında 3 katlı villası olduğu ve parkın tamamlanmasıyla birlikte fiyatının 6 kat artarak 6 milyon liraya çıktığı öğrenildi. Ayrıca parkta bulunan süs havuzu ve botanik bahçenin başkanın villasının tam önünde olması ve kapısının parka açılması "Bu kadarına da pes" dedirtti.
PEYZAJI BELEDİYE İŞÇİLERİNE YAPTIRMIŞTI
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koltuğa oturur oturmaz Karahan'da yaptırdığı söz konusu bu villanın peyzaj çalışmalarını belediye işçilerine yaptırmıştı. Karalar, daha sonra ise villada çalıştırdığı işçilerden C.K.'yı (28) belediyedeki işçi fazlalığını gerekçe göstererek işten çıkarmıştı.
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