Bakan Kurum’dan millet bahçesi mesajı: Dünyanın hiçbir yerinde yeşile muhalefet bulamazsınız





Siyaseti ikbal merkezi, geleceği garanti altına alma rampası ve sonsuz ihtiraslar denizi görenlerin tek amacının, büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma pahasına hırslarına esir olduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"O yüzdendir ki yatıyorlar kalkıyorlar, mega projeleri durdurmaktan, TBMM'den çıkan yasaları iptal ettirmekten, devasa yatırımların önünü kesmekten bahsediyorlar. Sabah oluyor, millete parmak sallıyorlar; öğle vakti hakaret ediyorlar, uyumadan bildirilerle korku salmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor vatandaşları, yeri geliyor emekçileri, yeri geliyor bürokratları tehdit ediyorlar. Ne güzel diyor merhum üstat Sezai Karakoç, 'Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar'. Bunların siyasi kodlarında, kültürel genlerinde tepeden inmecilik olduğu için herkese meydana okuma çabasındalar. Biz beklerdik ki milletin bir sorununa çare üretsinler, bir derdini çözsünler, iyi bir iş yapsınlar. Hiç ağızlarından şu projeyi yapacağız, bu yatırımı gerçekleştireceğiz, bu soruna kalıcı çözüm üreteceğiz dediklerini duymadık. Rüzgar dağdan ancak toz götürür. Varsın onlar bildikleri gibi parmak sallamaya devam etsinler. Varsın onlar sırtını PKK'ya dayayanlarla iş birliği yapsınlar, büyükelçilerin kapısından medet umsunlar, ülkemizi Batı'ya şikayet etsinler. Bu birbirine benzemezler kadro taksimatı, bakanlık paylaşımı ve milletvekili transferi için altılı bir masada köşe kapmaca oynasınlar. Biz milletimizle Akdeniz'le Mersin'le yol yürüyemeye devam edeceğiz. Bize Akdeniz'imiz yeter, bize Mersin'imiz yeter, bize kardeşliğimiz yeter, bize birliğimiz yeter, bize Türkiye'miz yeter."