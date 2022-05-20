Bakan Kurum'dan millet bahçesi mesajı: Dünyanın hiçbir yerinde yeşile muhalefet bulamazsınız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Dünyanın hiçbir yerinde yeşile, ağaca, 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini ‘çevreci’ diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız, göremezsiniz. Dün sözde ağaç kesildi, diye ayağa kalkanlar, bugün ağaç dikilmesine, şehre yeşil bir yaşam alanı kazandırılmasına karşı çıkıyorlar" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2023 seçimleri, büyük Türkiye yürüyüşü açısından bir kader anıdır. Türkiye'nin 20 yılda hukuktan demokrasiye, insan haklarından eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda elde ettiği büyük kazanımları sürdürmesi bu seçime bağladır" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Mersin'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirip, Bahçe ve Barış Mahallesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Vatandaşın taleplerine, sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını kaydeden Kurum, Mersin'e yapılan yatırımlardan söz etti.
Siyaseti ikbal merkezi, geleceği garanti altına alma rampası ve sonsuz ihtiraslar denizi görenlerin tek amacının, büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma pahasına hırslarına esir olduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:
"O yüzdendir ki yatıyorlar kalkıyorlar, mega projeleri durdurmaktan, TBMM'den çıkan yasaları iptal ettirmekten, devasa yatırımların önünü kesmekten bahsediyorlar. Sabah oluyor, millete parmak sallıyorlar; öğle vakti hakaret ediyorlar, uyumadan bildirilerle korku salmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor vatandaşları, yeri geliyor emekçileri, yeri geliyor bürokratları tehdit ediyorlar. Ne güzel diyor merhum üstat Sezai Karakoç, 'Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar'. Bunların siyasi kodlarında, kültürel genlerinde tepeden inmecilik olduğu için herkese meydana okuma çabasındalar. Biz beklerdik ki milletin bir sorununa çare üretsinler, bir derdini çözsünler, iyi bir iş yapsınlar. Hiç ağızlarından şu projeyi yapacağız, bu yatırımı gerçekleştireceğiz, bu soruna kalıcı çözüm üreteceğiz dediklerini duymadık. Rüzgar dağdan ancak toz götürür. Varsın onlar bildikleri gibi parmak sallamaya devam etsinler. Varsın onlar sırtını PKK'ya dayayanlarla iş birliği yapsınlar, büyükelçilerin kapısından medet umsunlar, ülkemizi Batı'ya şikayet etsinler. Bu birbirine benzemezler kadro taksimatı, bakanlık paylaşımı ve milletvekili transferi için altılı bir masada köşe kapmaca oynasınlar. Biz milletimizle Akdeniz'le Mersin'le yol yürüyemeye devam edeceğiz. Bize Akdeniz'imiz yeter, bize Mersin'imiz yeter, bize kardeşliğimiz yeter, bize birliğimiz yeter, bize Türkiye'miz yeter."
Bakan Kurum, 2023'te yapılacak seçimlerin büyük Türkiye yürüyüşü açısından kader anı olduğunu söyleyerek, "Aziz milletimiz bunları not etmektedir. İcazeti başka kapılarda arayanlardan, demokrasiye balans ayarı vermeye çalışanlardan, yatırımlara 'dur', projelere 'hayır' hatta ve hatta yeşile, ağaca, doğaya yani millet bahçesine bile itiraz edenlerden sandıkta mutlaka hesap soracaktır. Dünyanın hiçbir yerinde yeşile, ağaca, 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini 'çevreci' diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız, göremezsiniz. Dün sözde ağaç kesildi, diye ayağa kalkanlar, bugün ağaç dikilmesine, şehre yeşil bir yaşam alanı kazandırılmasına karşı çıkıyorlar. Millete kör ve sağır olan bu karanlık zihniyetin vatandaşın hayrına hiçbir şey yapmadıklarını, taş üstüne taş koymadıklarını bugün bir kez daha görmüş olduk. Bunları, feraset sahibi aziz milletimize emanet ediyoruz. Vakti geldiğinde onlara gereken cevabı milletimiz verecektir. Bu yüzden 2023 seçimleri büyük Türkiye yürüyüşü açısından bir kader anıdır. Türkiye'nin 20 yılda hukuktan demokrasiye, insan haklarından eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda elde ettiği büyük kazanımları sürdürmesi bu seçime bağladır" dedi.
Bakan Kurum'un konuşmasının ardından temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...
- Polis tayinleri açıklandı mı? EGM 2022 polis tayin ve atama sonuçları belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER
- Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- ASHB 4175 personel alımı tercih takvimi: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis atama sonuçları ve tayin tarihleri belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?
- 20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
- Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler! Ali Erkazan'ın biyografisi
- AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?