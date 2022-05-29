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Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ'cüler tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: Yunanistan’a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ’cüler tutuklandı

Son dakika haberine göre Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi ile 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

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