05 Mayıs 2022, Perşembe
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Son dakika: FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim gözaltına alındı.

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