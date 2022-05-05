05 Mayıs 2022, Perşembe
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi... Yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri, Yunanistan sınırında tek tek yakayı ele veriyor. Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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