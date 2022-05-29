Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan BAE’ye kritik ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan temas trafiği kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.