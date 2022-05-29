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Son dakika: Vali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: Vali Yerlikaya, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılını kutladı

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu kutlama mesajı paylaştı.

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