Hegemonya Belgeseli 2. bölümü ile milyonları A Haber ekranlarına kilitledi! İşte dünyanın bilinmeyen sırları
A Haber tarihi aydınlatan belgesellerine Hegemonya'yı da ekleyerek bir ilke imza attı. "Dünyayı kimler yönetiyor?" ve "Hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?" gibi soruların cevaplarının aradığı Hegemonya Belgeseli'nin 2. bölümü A Haber ekranlarında izleyici ile buluştu. Peki Hegemonya'nın 2. bölümünde neler oldu? İşte Hegemonya Belgeseli 3. bölümün fragmanı...
Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya Belgeseli 2. bölümü ile A Haber ekranlarında bir kez daha izleyicinin beğenisini kazandı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor.
İşte A Haber'de yayınlanan Hegemonya Belgeseli'nin 2. bölümünde ortaya çıkan sırlar...
HEGEMONYA NEYİ ANLATIYOR? A HABER'DEN TARİHE IŞIK TUTAN PROJE
Dünyanın bilinmeyenleri insanoğlu tarafından araştırılmaya devam ederken, A Haber Belgesel Kuşağı ile bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor.
HEGEMONYA 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
Para, güç, kontrol…
Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet…
Hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?
Orta çağdan
Yeni çağa…
Güç el değiştiriyor.
Nasıl oluyor da bir medeniyet, seçeneksiz hale geliyor?
Kehanetlere adanmış zihinler tek bir amaç için çalışıyor...
Dünyayı kim yönetiyor?
BELGESELDE İZLEYİCİLERİ NE BEKLİYOR?
A Haber'in merakla beklenen belgesel serisi Hegemonya için geri sayım başladı. Peki belgeselde izleyicileri neler bekliyor?
Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya'nın konusunu anlattı. Döger, "Özellikle şu soruyu sorarak başladık işe biz neden bugün dünyayı Londra'dan bakarak okuyoruz. Yani bugün Irak'taki bir Arap'ı neden Orta Doğulu olarak tanımlıyoruz ya da bir Japonu neden uzakta olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yapanlar kimler bu soruyu sorarak başladık işe" dedi.
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