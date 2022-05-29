Hegemonya Belgeseli 2. bölümü ile milyonları A Haber ekranlarına kilitledi! İşte dünyanın bilinmeyen sırları

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya Belgeseli 2. bölümü ile A Haber ekranlarında bir kez daha izleyicinin beğenisini kazandı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor.

İşte A Haber'de yayınlanan Hegemonya Belgeseli'nin 2. bölümünde ortaya çıkan sırlar...

HEGEMONYA 2. BÖLÜM İZLE

HEGEMONYA NEYİ ANLATIYOR? A HABER'DEN TARİHE IŞIK TUTAN PROJE

Dünyanın bilinmeyenleri insanoğlu tarafından araştırılmaya devam ederken, A Haber Belgesel Kuşağı ile bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor.

HEGEMONYA 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Para, güç, kontrol…

Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet…

Hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?