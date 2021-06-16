Muharrem İnce'den CHP'li Zeydan Karalar'a afiş sitemi! "Afişlerimden ne istiyorsun? Neden indirttin?"

'İNCE MEMED GİBİ DAVRAN, ABDİ AĞA GİBİ DAVRANMA'



Burada konuşan İnce, parti çalışanlarının astıkları afişlerin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından zabıtalara talimat verilerek indirtildiğini iddia etti. İnce, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed'in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bayrakların içinde belediyenin parası, rant parası yok; alın teri var. O otobüsteki bayraklarda avanta yok. Yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım. Abdi ağalara yer yok. Sen ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün unutma bunu. Helal paraya dokunma çarpılırsın. En kısa sürede buraya tekrar geleceğim ve afişlerimi tekrar asacaksın, ben de göreceğim" dedi.