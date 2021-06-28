CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aynı parkı iki kez açtı

Adanalıları sosyal medyadan ve attığı mesajlarla parkın açılışına davet eden Karalar'a vatandaşlar sosyal medyada, "Nisan ayında yapılan parkın açılışının yeniden yapılması nedir? Adanalının parasını siyasi şovuna harcamayı bırak", "Ayda bir kez o parkın açılışı yapılıyor. Hani öyle abartılacak bir parkta da değil doğru neyse", "Valla uyduruk bir parkı konserle açmak gibi büyük bir hizmet yaptığınız için sizi tebrik ederim" paylaşımlarında bulundular.