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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 28 Mayıs 2022 güncel vefat - vaka - aşılama rakamları

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 28 Mayıs 2022 güncel vefat - vaka - aşılama rakamları

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 28 Mayıs 2022 korona tablosu...

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