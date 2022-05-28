28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında önemli görüşme

Son dakika | Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2022
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında önemli görüşme

Son dakika haberi...Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA