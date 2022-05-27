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Tunceli'de PKK'ya darbe! Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Tunceli’de PKK’ya darbe! Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de yürütülen 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütüne ait sığınakta mühimmat ile 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

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