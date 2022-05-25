Son dakika | PKK'ya Eren Abluka-7 operasyonu! Örgütün neyi var neyi yok ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi, - 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneği, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet havan mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet TS 50 mayın, 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü, 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, 25 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda;
- Toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi, - 1500 kg amonyum nitrat,
- 6 adet EYP düzeneği,
- 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği,
- 1 adet havan mühimmatı,
- 2 adet el bombası,
- 2 adet TS 50 mayın,
- 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği,
- 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü,
- 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü, - 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü,
- 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, - 1 adet akü,
- 1 adet güneş paneli,
- 2000 metre elektrik kablosu,
- 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.
Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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