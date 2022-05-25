Son dakika | PKK’ya Eren Abluka-7 operasyonu! Örgütün neyi var neyi yok ele geçirildi

- 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.