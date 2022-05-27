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Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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