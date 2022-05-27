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Son dakika: 16 ilde eş zamanlı müsilaj operasyonu: 263 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: 16 ilde eş zamanlı müsilaj operasyonu: 263 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince 16 ilde eş zamanlı yapılan müsilaj operasyonunda 263 şüpheli gözaltına alındı.

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