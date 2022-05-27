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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Şuşa'yı ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Şuşa’yı ziyaret etti

Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vatanın değerini daha iyi anlamak, neden teknoloji geliştirdikleri sorusunun cevabını bulmak için Şuşa'ya geldiklerini belirterek, "Yüksek teknolojiyle mana alemi Şuşa'da, Karabağ'da bir anlamda birleşmiş oluyor." dedi.

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