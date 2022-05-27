Son dakika: Bingöl’de deprem! Korkutan deprem Erzurum’da da hissedildi! 27 Mayıs 2022 son depremler

Bingöl'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.49'da yerin 4.35 kilometre altında gerçekleşen deprem, Erzurum başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Deprem merkez üssü;