Son dakika: Bingöl'de deprem! Korkutan deprem Erzurum'da da hissedildi! 27 Mayıs 2022 son depremler
Son dakika haberi.. Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Erzurum başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 27 Mayıs son depremler listesi...
Bingöl'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 15.49'da yerin 4.35 kilometre altında gerçekleşen deprem, Erzurum başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Deprem merkez üssü;
SON DEPREMLER (27 MAYIS 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.27 15:49:32 39.4265 40.6392 2.7 -.- 4.1 4.1 YESILGOL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.05.27 14:43:47 35.8333 28.7803 14.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.27 14:37:45 39.0980 26.0025 3.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 14:28:07 38.9628 25.9468 8.7 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 14:12:11 35.3597 25.3292 6.8 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 14:07:32 34.0170 25.6018 80.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 13:51:06 40.1375 24.5645 4.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.27 13:49:52 36.4722 34.2018 0.0 -.- 1.2 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.05.27 13:47:26 36.1515 33.5535 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.05.27 13:36:50 35.1045 25.2817 5.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 13:27:24 35.9852 35.7583 8.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.27 12:38:42 37.3938 36.5398 7.6 -.- 2.1 -.- SADIKLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.05.27 12:35:56 34.7942 24.8232 5.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 12:23:59 37.4022 37.5827 17.6 -.- 1.6 -.- GELINBUGDAY-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel
2022.05.27 11:43:48 40.6703 28.4855 5.5 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI REVIZE01 (2022.05.27 11:43:48)
2022.05.27 10:40:01 39.1835 25.7773 7.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.27 10:28:39 39.5053 26.2387 10.6 -.- 2.2 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.05.27 10:23:40 39.1937 25.7923 7.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.27 10:21:52 39.2277 25.8465 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 10:19:04 39.1780 25.7600 6.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.27 10:17:27 37.0438 28.4965 10.6 -.- 1.5 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.27 10:15:41 39.1975 25.7742 12.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.27 10:09:51 40.5138 30.5193 5.9 -.- 2.2 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) İlksel
2022.05.27 09:02:31 37.2645 29.1938 11.9 -.- 1.7 -.- OLUKBASI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.05.27 07:33:58 38.9840 30.1590 5.1 -.- 1.9 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.05.27 07:29:06 35.2892 26.2352 5.0 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 07:14:14 35.2897 25.2555 7.0 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 06:24:57 37.0563 28.4190 7.7 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.27 06:10:58 37.9672 27.1555 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 05:53:28 39.8597 30.7748 14.6 -.- 1.6 -.- KIZILCAOREN-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2022.05.27 05:47:25 35.2957 25.9010 12.7 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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