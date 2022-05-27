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MSB duyurdu: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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MSB duyurdu: ’Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı’ başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'nın dost ve müttefik ülkelerin askeri birliklerinin katılımıyla başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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