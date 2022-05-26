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Son dakika: Bir yalanı daha elinde patladı! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika: Bir yalanı daha elinde patladı! CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’a 100 bin TL tazminat ödeyecek

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftirası daha elinde patladı. Man Adası iftirasıyla açılan davada İstanbul Anadolu 15 Asliye hukuk mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödemesini hükmetti.

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