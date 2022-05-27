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Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat TURKEN'e gitti

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminat TURKEN’e gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı Ensar Vakfı’na bağışlamıştı. Ensar Vakfı, Başkan Erdoğan’ın bağışladığı tazminatı TURKEN Vakfı’nın hesabına iletildiğini açıkladı.

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