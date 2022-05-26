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Son dakika: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika: Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberine göre; Mersin'de yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

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