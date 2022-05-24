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İzmir merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitesi operasyonu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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İzmir merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitesi operasyonu!

İzmir merkezli 12 ilde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesabından 12 milyon 636 bin 476 TL gelir elde eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.

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