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İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik 9 ilçede operasyon yapıldı, 25 şüpheli yakalandı. Operasyonda, çok sayıda tabanca, şarjör, fişek, namlu, sürgü ele geçirildi.

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