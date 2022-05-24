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Adana’da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Adana’da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Adana’da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 154 bin 570 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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