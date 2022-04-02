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Son dakika: Ankara'da yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Ankara’da yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı

Son dakika haberine göre Ankara'da yurt dışı kaynaklı siteler üzerinden kurdukları bağlantılar sayesinde yasadışı sanal bahis oynattığı tespit edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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