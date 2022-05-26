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Son dakika: İzmir'de Çav Bella'dan sonra Bülent Ersoy skandalı: Ezan sistemine girip şarkı dinlettiler! Soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika: İzmir’de Çav Bella’dan sonra Bülent Ersoy skandalı: Ezan sistemine girip şarkı dinlettiler! Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesinde dün akşam camilerin merkezi ezan sistemlerine girilerek Bülent Ersoy'un "Yüzünü göremem" adlı şarkısı çalındı. Görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Geçtiğimiz yıllarda da İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' şarkısı çalınmıştı.

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