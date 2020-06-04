Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Özdemir'e 3 yıla kadar hapis talebi
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Özdemir hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi
İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Özdemir hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması istendi.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs'ta cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bir hafta sonra tahliye edilen Banu Özdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Banu Özdemir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
CAMİ VİDEOLARINI PAYLAŞTIĞI KAYDEDİLDİ
Olayın anlatımına yer verilen iddianamede, 20 Mayıs saat 17.00 sıralarında İzmir'deki merkezi ezan sistemine korsan giriş yapan kimliği belirsiz fail ya da faillerin "Çav Bella" adlı şarkıyı yayınladıkları, bu yayınların videoya çekilerek internete servis edildiği belirtildi.
Paylaşımları gören Banu Özdemir'in sosyal medya hesabından "İzmir Odunkapı Cami Çav Bella", "Bu da İzmir'den Karşıyaka tarafından bir başka cami imiş Çav Bella", "Bornova Manavkuyu Çav Bella" başlığı ile bu cami videolarını paylaştığı kaydedildi.
SUÇA YÖNELİK KASTINI ORTAYA KOYDU
İddianamede, sanığın, sosyal medyada tepki görmesi üzerine yanlış anlaşıldığını açıklayan bir paylaşım yaptığı ayrıca sosyal statüsü ve sosyal medyadaki takipçi sayısı gereği, dini değerler açısından toplumun çok önemli bir kesimi için hakaret olarak kabul edilerek tahrik edici olarak algılanacağını, tepki çekerek provokatif bir yaklaşım olarak değerlendirileceğini bilebilecek bir durumda olduğuna dikkat çekildi.
İddianamede, Banu Özdemir'in ilk yaptığı paylaşımlardan sonra gelen yoğun tepkiler sonrası yaptığı paylaşımın da atılı suça yönelik kastını ortaya koyduğu yer aldı.
İddianamede, "Banu Özdemir'in Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı arifesinde sosyal medya üzerinden videolara hiç yer vermeksizin, yapılan eylemin kınanması mümkünken şüpheli tarafından alay ederek paylaşılması, dini hassasiyetler itibarıyla toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kin ve nefrete yol açmaya matuf olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması talep edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Mayıs'ta, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Özdemir, tutuklanmıştı. Banu Özdemir bir hafta sonra tahliye edilmişti.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Camide şaşırtan manzara
- İstanbul’da pes dedirten hırsızlık!
- Uzman isim tarih verdi! Bir de korkutan açıklama
- Anaokulunu kana buladı! Tam 39 yaralı
- Darbe girişimi davasında 5 sanığa müebbet
- Bu satırlar sonu oldu!
- Kızılay'ın immün plazma timi
- Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
- Koronavirüs korkusu için kritik uyarı
- Evinde bulundu! 84 bin lira ceza kesildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?
- Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları
- Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A10 4 Haziran Perşembe kataloğu: Bu hafta A101'de 3'lü tava seti dikkat çekiyor! İşte, A101 indirimleri...
- Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?
- KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekleyiş sürüyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?
- Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?
- Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER