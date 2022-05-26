Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a tepki! Blöf yapmıyoruz | İsveç ve Finlandiya değerlendirmesi

MESCİD-İ AKSA

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması ayrıca iki devletli çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Lapid iki devletli çözüme inanan bir siyasetçi, Türkiye olarak böyle bir sürece girilirse katkı sağlayabileceğimizi ve kalıcı barışın yolunun bu olduğunu söyledik.

İSRAİL GAZI İÇİN SEÇENEK TÜRKİYE

Enerji konusunu, Enerji Bakanları arasında görüşecek. İsrail gazı Avrupa'ya ihraç edecek miktara ulaşırsa bunun tek ekonomik güzergahının Türkiye olduğu söyledik. Türkiye olarak enerji güvenliği bakımından Rusya'dan gaz almama kararı olmadığı sürece sıkıntımız yok. Doğalgaza bağımlılığımızı da azaltıyoruz. Doğu Akdeniz konusunda ise Cumhurbaşkanımızın bir konferans teklifi vardı. İşbirliğine hazır olduğumuzu söyledik.