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Son dakika | Gaziantep'te canlı bomba alarmı! Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika | Gaziantep’te canlı bomba alarmı! Emniyet Müdürlüğü’nde 1 kişi polisler tarafından vuruldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İddiaya göre "üzerimde bomba var" diyen bir kişi polisler tarafından vuruldu. Olay sonrası bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Canlı bomba ihtimaline karşı 2 drone havada aktif görev aldı. Bölgeye sinyal kesiciler (jammer) de intikal etti. Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, olaya dair Twitter’dan açıklama yaptı ve “Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır.” dedi. Ayrıca üzerinde bomba olmadığı tespit edilen zanlı yapılan aramanın ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. A Haber sahadan muhabirleriyle sıcak haberi canlı yayında saniye saniye aktardı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

"ÜZERİMDE BOMBA VAR" DEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi ve şahsa gerekli müdahale yapıldı.

Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

SIKI ÖNLEMLER ALINDI! A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Canlı bomba ihtimaline karşı 2 drone havada aktif görev alıyor. Bölgeye sinyal kesiciler (jammer) de intikal etti." bilgisini paylaştı

VALİDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR: ŞAHSIN ÇOK SAYIDA ADİLİ KAYDI VAR

Gaziantep Valisi Davut Gül, olaya dair Twitter'dan açıklama yaptı ve "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır." dedi.

ŞAHIS YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs üzerinde polisler arama yaptı.

Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şahıs yapılan aramanın ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Şahsın üzerinde ve yere bıraktığı poşette herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.

Öte yandan ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerinde inceleme yaptı.

DAHA ÖNCE AYNI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE SALDIRI YAPILMIŞTI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs 2016'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuştu.

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