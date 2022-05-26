Son dakika | Gaziantep’te canlı bomba alarmı! Emniyet Müdürlüğü’nde 1 kişi polisler tarafından vuruldu

VALİDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR: ŞAHSIN ÇOK SAYIDA ADİLİ KAYDI VAR

Gaziantep Valisi Davut Gül, olaya dair Twitter'dan açıklama yaptı ve "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır." dedi.