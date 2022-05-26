Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi?
Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. .Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi?
Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi. Peki, Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi?
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.
Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bomba imha ekiplerinin sevk edildiği de gelen bilgiler arasında.
Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
GAZİANTEP CANLI BOMBA KİM, İSMİ AÇIKLANDI MI?
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten ve etkisiz hale getirilen kişinin kimliği hakkında açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üze
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- Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi?
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