Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi. Peki, Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi?