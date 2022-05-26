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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 26 Mayıs 2022 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 26 Mayıs 2022 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs 2022 Perşembe gününün koronavirüs tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 1.310 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 kişi vefat etti.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs 2022 tarihine ait "Günlük Koronavirüs Tablosu'nu ilan etti.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (26 MAYIS 2022)

Son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 1310 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1289 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 711 bin 493 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304

24 Mayıs 2022'de Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Covid-19 testi yapıldı, bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 184 olarak kayırlara geçti.

Vaka sayısı iki günün ardından tekrar 1.000'in üstüne çıktığı için toplu taşımada maske şartı devam edecek.

VAKA: 1.304

VEFAT: 6

İYİLEŞEN SAYISI: 1.184

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 905

22 Mayıs 2022 tarihinde vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." demişti.

"3 GÜN ÜST ÜSTE BİNİN ALTINDA OLURSA..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Kcoa, "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasını yapmıştı.

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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