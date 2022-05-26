Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 26 Mayıs 2022 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları
Son dakika... Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs 2022 Perşembe gününün koronavirüs tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 1.310 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 kişi vefat etti.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs 2022 tarihine ait "Günlük Koronavirüs Tablosu'nu ilan etti.
İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (26 MAYIS 2022)
Son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 1310 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1289 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 711 bin 493 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304
24 Mayıs 2022'de Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Covid-19 testi yapıldı, bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 184 olarak kayırlara geçti.
Vaka sayısı iki günün ardından tekrar 1.000'in üstüne çıktığı için toplu taşımada maske şartı devam edecek.
VAKA: 1.304
VEFAT: 6
İYİLEŞEN SAYISI: 1.184
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905
BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 905
22 Mayıs 2022 tarihinde vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." demişti.
"3 GÜN ÜST ÜSTE BİNİN ALTINDA OLURSA..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Kcoa, "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasını yapmıştı.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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