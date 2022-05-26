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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Romanya-Polonya Toplantısı açıklaması! Masada neler var?

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye-Romanya-Polonya Toplantısı açıklaması! Masada neler var?

Son dakika haberleri... Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Üçlü sürecin geleceği, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler ve NATO Madrid Zirvesi ele alınacak" ifadelerine yer verildi.

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