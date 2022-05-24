Son dakika: İsveç ve Finlandiya’nın ikna ziyareti! NATO üyeliği görüşmesinin tarihi belli oldu! Bakan Çavuşoğlu: Yazılı mutabakat istiyoruz

Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara' ya geleceğini açıkladı.

Toplantı yarın yapılacak, 3'lü bir toplantı olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.

Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon diplomasisinde gündeme geldi. Çavuşoğlu bir çalışma yapılması önerisi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti." dedi.