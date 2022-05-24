Son dakika: İsveç ve Finlandiya'nın ikna ziyareti! NATO üyeliği görüşmesinin tarihi belli oldu! Bakan Çavuşoğlu: Yazılı mutabakat istiyoruz
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin, NATO üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Resmi temaslar için Filistin'e giden Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak "Somut adım atabiliriz dediler, yazılı mutabakat istiyoruz" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerin yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecektir" denildi.
İKİ ÜLKEDEN HEYET ANKARA'YA GELİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet yaklaşık 1.5 saat önce Tel Aviv'e indi, burada Türk bayrakları ile karşılandılar. Çavuşoğlu temaslarına Filistin'de başlama kararı aldı.
Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği Filistin'de önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara' ya geleceğini açıkladı.
Toplantı yarın yapılacak, 3'lü bir toplantı olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.
Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon diplomasisinde gündeme geldi. Çavuşoğlu bir çalışma yapılması önerisi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti." dedi.
SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ, YAZILI MUTABAKATTAN YANAYIZ
Bakan Çavuşoğlu, "Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Taleplerimiz ne, PYD- YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz " dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizdi.
NATO'NUN DAHİL OLDUĞU BİR TOPLANTI DA OLABİLİR
Çavuşoğlu, Ankara'daki 3'lü toplantı sonrası NATO Genel Sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'den böyle bir teklif geldiğini açıkladı.
F-16 SÜRECİ
Çavuşoğlu'na Türkiye'nin F-16 pazarlığı yaptığı iddiaları soruldu. Bakan Çavuşoğlu "Böyle bir pazarlığa hiç girmedik" dedi ve F-16 sürecinin işlediği ve kongrenin olumlu mesajlar verdiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'den savuma kısıtlamalarının kaldırılmasını talep ettik etmeye de devam edeceğiz" dedi.
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